О нас

Достигло 18 число тех, чьи останки обнаружены в массовом захоронении в Ходжалы

Достигло 18 число тех, чьи останки обнаружены в массовом захоронении в Ходжалы Число человеческих останков, обнаруженных в массовом захоронении в Ходжалы, достигло 18.
Происшествия
16 марта 2024 г. 16:54
Достигло 18 число тех, чьи останки обнаружены в массовом захоронении в Ходжалы

Число лиц, останки которых были обнаружены в массовом захоронении в Ходжалы, достигло 18.

Об этом сообщает Report со ссылкой на совместную информацию Генпрокуратуры и Государственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Согласно информации, в ходе изучения человеческих останков, обнаруженных на указанной территории, было установлено, что они принадлежат как минимум 18 лицам (4 из которых предположительно несовершеннолетние), которые подвергались пыткам, физическому насилию и бесчеловечному обращению.

На данном этапе судебно-генетической экспертизы установлены личности 8 человек. Согласно материалам следствия, данные лица пропали без вести 26 февраля 1992 года на территории Ходжалинского района.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоNumber of human remains found in mass grave in Khojaly reaches 18
Версия на азербайджанском языке ФотоXocalıda kütləvi məzarlıqda aşkar edilmiş insan qalıqlarının sayı 18-ə çatıb, səkkizinin şəxsiyyəti müəyyən edilib

Самое важное

Президент ознакомился с новыми автомобилями скорой медицинской помощи
ФотоПрезидент ознакомился с новыми автомобилями скорой медицинской помощи
16 марта 2024 г. 13:20
Байден поздравил президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
Байден поздравил президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
16 марта 2024 г. 11:10
Генсек НАТО посетит Азербайджан
Генсек НАТО посетит Азербайджан
15 марта 2024 г. 17:08
В Карабахе число населенных пунктов в будущем сократится втрое
В Карабахе число населенных пунктов в будущем сократится втрое
15 марта 2024 г. 12:47
Глава государства: Азербайджан всегда поддерживает политику единого Китая, его территориальную целостность
Глава государства: Азербайджан всегда поддерживает политику единого Китая, его территориальную целостность
13 марта 2024 г. 21:31
Президент Азербайджана принял Бинали Йылдырыма
Президент Азербайджана принял Бинали Йылдырыма
13 марта 2024 г. 21:01
Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана
Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана
13 марта 2024 г. 20:33
Глава государства: Азербайджан реализует важные проекты в области зеленого перехода
Глава государства: Азербайджан реализует важные проекты в области зеленого перехода
13 марта 2024 г. 20:22
Воспитавшие оставшегося без родителей ребенка женщины смогут досрочно выйти на пенсию
Воспитавшие оставшегося без родителей ребенка женщины смогут досрочно выйти на пенсию
13 марта 2024 г. 16:35
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
13 марта 2024 г. 11:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi