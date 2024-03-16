Достигло 18 число тех, чьи останки обнаружены в массовом захоронении в Ходжалы

Число человеческих останков, обнаруженных в массовом захоронении в Ходжалы, достигло 18.

Число лиц, останки которых были обнаружены в массовом захоронении в Ходжалы, достигло 18.

Об этом сообщает Report со ссылкой на совместную информацию Генпрокуратуры и Государственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Согласно информации, в ходе изучения человеческих останков, обнаруженных на указанной территории, было установлено, что они принадлежат как минимум 18 лицам (4 из которых предположительно несовершеннолетние), которые подвергались пыткам, физическому насилию и бесчеловечному обращению.

На данном этапе судебно-генетической экспертизы установлены личности 8 человек. Согласно материалам следствия, данные лица пропали без вести 26 февраля 1992 года на территории Ходжалинского района.