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Чемпиона мира по универсальному бою задержали с наркотиками в Баку

Чемпиона мира по универсальному бою задержали с наркотиками в Баку В Азербайджане задержали известного спортсмена.
Происшествия
15 сентября 2021 г. 17:27
Чемпиона мира по универсальному бою задержали с наркотиками в Баку

В Азербайджане задержали известного спортсмена.

Как сообщает Report, чемпиона мира и Европы по универсальному бою Хайяма Сафиханова задержали сотрудники Сабунчинского районного управления полиции.

При личном досмотре у спортсмена было обнаружено 5,012 гр героина, 0,072 гр метамфитамина, 2,475 гр трамадола.

Сафиханову предъявлено обвинение по статье 234.4.3 (изготовление, приобретение, хранение, пересылка, перевозка или сбыт прекурсоров в целях незаконного изготовления и переработки наркотических средств или психотропных веществ, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса АР.

Решением Сабунчинского районного суда в отношении Х.Сафиханова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана агентству Report подтвердили данный факт.

Напомним, что чемпион мира и Европы по универсальному бою ранее был судим.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda tanınmış idmançı həbs edilib

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