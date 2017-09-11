Начался еще один суд над бывшим полковником ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего начальника штаба гражданской обороны Бакинского железнодорожного узла ЗАО "Азербайджанские железные дороги", полковника Аловсата Магеррамова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова было объявлено, что А. Магеррамов не был доставлен в суд.

Судья отметил, что в отношении А. Магеррамова возбуждено еще одно уголовное дело и в настоящее время в Насиминском районном суде идет суд по его делу. Ему инкриминируется статья 178 Уголовного кодекса.

Заседание суда отложено на 12 сентября.

Отметим, что в конце 2014 года после многочисленных жалоб стало известно об обмане граждан А. Магеррамовым. В феврале 2015 года он был арестован.

Во время расследования стало известно, что А. Магеррамов представлял себя полковником МЧС более чем 90 гражданам, пообещав устроить их на работу. Он получил с граждан деньги, но обещание не выполнил.

Он обвиняется по статье 178.3.2. (мошенничество, в крупном размере) Уголовного кодекса.