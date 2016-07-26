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    ​Брат бывшего депутата совершил ДТП - ФОТО

    Столкнулись автомобили Opel и Hyundai

    Губа. 26 июля. REPORT.AZ/ В Губе произошло ДТП.

    Как передает северное бюро Report, авария произошла на светофоре на пересечении улиц Алигулу Нариманова и Азизбекова.

    Столкнулись автомобиль марки Opel с государственным регистрационным номером 99 EU 568 и автомобиль марки Hyundai с государственным регистрационным номером 50 CM 558. В результате ДТП микроавтобус, съехав с дороги, перевернулся.

    Получивший легкое ранение водитель Opel Валех Салех оглу Османов помещен в Губинскую районную центральную больницу. Водитель микроавтобуса Анар Агалы оглу Шейдаев не пострадал. Оба являются жителями Губы.

    Отметим, что Валех Османов - брат бывшего депутата Хикмета Османова.  

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