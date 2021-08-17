Более 30 гостей не пустили на свадьбы из-за отсутствия паспорта COVID-19

16 августа представители Министерства внутренних дел Азербайджана, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 17 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

16 августа представители Министерства внутренних дел Азербайджана, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 17 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, мониторинги проводились на мероприятиях в 13 дворцах торжеств, 4 частных дворах.

По результатам мониторингов, за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств 6 человек оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях, 33 человека не допущены на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19.