​Азербайджанского бизнесмена депортировали из Беларуси

Директора гродненской частной фирмы, являющегося гражданином Азербайджана, депортировали из Беларуси за нарушение миграционного законодательства, сообщает Report со ссылкой на белорусские СМИ.

Отмечается, что сам азербайджанец был зарегистрирован на территории Гродненского района, его фирма – в Гродно. Правоохранительные органы во время спецоперации установили, что, на самом деле, иностранец вел бизнес в Витебской области, где и проживал.

Азербайджанца ранее уже привлекали административной ответственности за аналогичные нарушения. Было принято решение о его депортации с запретом въезда в Беларусь на полгода.

Отметим, что в Беларуси иностранные граждане обязаны проживать по месту регистрации.