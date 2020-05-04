Азербайджанский бизнесмен задержан в Германии – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Азербайджанский бизнесмен, обвиняемый в Германии в нанесении урона лесному хозяйству, был задержан во время полицейской операции.
Как сообщили европейскому бюро Report в МВД Рейнальд-Пфальца, задержанный 42-летний гражданин России азербайджанского происхождения Афиг Гахраманов 2006 г.р. был руководителем строительной компании Run, регистрация которой была ликвидирована в 2006 году.
Он обвиняется в том, что вышел за границы земельного участка в городе Кобленз, на котором ему разрешили построить жилье, и срубил деревья на прилегающих 2 сотках.
Сотрудники полицейской организации, которые провели операции в городе Кобленз, приостановили вырубку деревьев. Работники и используемая ими техника были убрана с территории.
Полиция не смогла найти А.Гахараманова по месту проживания в Коблензе и объявила его в розыск.
Азербайджанский бизнесмен был задержан во время проверки на полицейском посту при переходе из Германии в Нидерланды.
Представший перед судьей судебного управления Кобленза был приговорен к 6 месяцам тюремного заключения.
Предварительное следствие в прокуратуре города Кобленза продолжается.