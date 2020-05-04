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Азербайджанский бизнесмен задержан в Германии - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Азербайджанский бизнесмен задержан в Германии – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

© Report

Азербайджанский бизнесмен, обвиняемый в Германии в нанесении урона лесному хозяйству, был задержан во время полицейской операции.

Как сообщили европейскому бюро Report в МВД Рейнальд-Пфальца, задержанный 42-летний гражданин России азербайджанского происхождения Афиг Гахраманов 2006 г.р. был руководителем строительной компании Run, регистрация которой была ликвидирована в 2006 году.

Он обвиняется в том, что вышел за границы земельного участка в городе Кобленз, на котором ему разрешили построить жилье, и срубил деревья на прилегающих 2 сотках.

Сотрудники полицейской организации, которые провели операции в городе Кобленз, приостановили вырубку деревьев. Работники и используемая ими техника были убрана с территории.

Полиция не смогла найти А.Гахараманова по месту проживания в Коблензе и объявила его в розыск.

Азербайджанский бизнесмен был задержан во время проверки на полицейском посту при переходе из Германии в Нидерланды.

Представший перед судьей судебного управления Кобленза был приговорен к 6 месяцам тюремного заключения.

Предварительное следствие в прокуратуре города Кобленза продолжается.

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