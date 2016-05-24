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    Азербайджанская полиция задержала мужчину, пытвашегося продать 1,4 кг наркотиков за 56 тыс. манатов

    По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Зангиланского районного отделения полиции в селе Гёйшабан Лянкяранского района, был задержан житель Астаринского района Кянан Мирзазаде при попытке продажи 1 кг героина за 50 000 манатов и 400 граммов опия за 6 тыс. манатов. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел. 

    По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, ведется следствие.

    В настоящее время сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия для выяснения источника этих наркотических средств в крупном размере.

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