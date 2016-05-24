Азербайджанская полиция задержала мужчину, пытвашегося продать 1,4 кг наркотиков за 56 тыс. манатов

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Зангиланского районного отделения полиции в селе Гёйшабан Лянкяранского района, был задержан житель Астаринского района Кянан Мирзазаде при попытке продажи 1 кг героина за 50 000 манатов и 400 граммов опия за 6 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, ведется следствие.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия для выяснения источника этих наркотических средств в крупном размере.