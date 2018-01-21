Армия САР взяла в кольцо террористов "Джебхат ан-Нусры"

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Армия Сирии и отряды народного ополчения завершили окружение крупной группировки террористической организации "Джебхат ан-Нусра" на востоке провинции Идлиб, а также освободили от бандформирований аэродром Абу-Духур.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Минобороны России.

"Штурмовые отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела, наступая вдоль трассы Хама - Алеппо соединились с отрядами народного ополчения в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль. Таким образом, завершено окружение крупной группировки террористической организации "Джебхат ан-Нусра" в восточной части провинции Идлиб", - указывается в сообщении.

Кроме того, отмечают в Минобороны, в результате наступательных действий сирийские войска выбили боевиков с территории аэродрома Абу-Духур, находившегося под контролем бандформирований с сентября 2015 года.