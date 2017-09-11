Арестован мужчина, убивший на Абшероне отца и дочь - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Генпрокуратура и министерство внутренних дел распространили совместное заявление, связанное с убийством в Абшеронском районе отца и дочери.

Как сообщает Report, в совместном заявлении отмечается, что в результате проведенных на профессиональном уровне сотрудниками прокуратуры и органов внутренних дел неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, совершенное в Абшеронском районе убийство было раскрыто по "горячим следам" и подозреваемое в совершении преступления лицо привлечено к следствию.

На основе информации по поводу обнаружения на 10 км магистральной дороги Баку-Шемаха (круг Сулутепе) 9 сентября тел мужчины и женщины с признаками насилия, сотрудники районной прокуратуры и районного РУП с участием представителей судмедэкспертизы побывали на месте преступления и осмотрели тела. Были взяты вещественные доказательства и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

В результате предварительного расследования удалось установить, что это жители поселка Мушвиг Гарадаского района Аллахверди Асадов и его дочь Самира Асадова.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст.120.2.7 УК и назначена экспертиза.

В результате неотложных оперативно-следственных мероприятий был задержан состоявший в гражданском браке с С.Асадовой и подозреваемый в совершении убийства на почве ревности Сахиб Гаджиев.

Следствием было установлено, что 9 сентября после преследования на автомобиле марки "Mercedes-Benz" управляемого А.Асадовым автомобиля "ВАЗ - 2107", чтобы помешать С.Асадовой сесть в машину отца, С.Гаджиев предумышленно врезался сзади в автомобиль А.Асадова. Затем, спрятанным в своем автомобиле кухонным ножом, он нанес ножевые ранения А.Асадову и С.Асадовой и скрылся с места преступления. От полученных ранений оба скончались на месте.

С.Гаджиев привлечен к ответственности в качестве обвиняемого лица. В его отношении выдвинуто обвинение по указанной статье УК и решением суда избрана мера наказания в виде ареста.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются.