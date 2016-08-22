Аппарат Омбудсмена: На теле Эльгиза Гахрамана не обнаружено следов от травм

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Члены Национальной превентивной группы Омбудсмена без предварительного предупреждения посетили Бакинский следственный изолятор Пенитенциарной службы министерства юстиции.

Как сообщили Report в пресс-службе Аппарата Омбудсмена, цель посещения заключалась в изучении условий содержания и обращения, рассмотрении обращений заключенных, обеспечении прав и пр.

Врачи Национальной превентивной группы приняли арестованных, ознакомились с условиями их содержания в связи с переходом на летний режим, поинтересовались питанием, оказываемой медицинской помощью, водоснабжением и уровнем выполнения рекомендаций, данных во время предыдущих посещений.

По просьбе некоторых заключенных их выслушали отдельно.

Были также отдельно приняты Эльгиз Гахраман, Байрам Мамедов, Гияс Ибрагимов и др.

С участием членов Национальной превентивной группы произвели визуальный осмотр Эльгиза Гахрамана, никаких следов травм выявлено не было. Составленный акт был заверен подписью самого Э.Гахрамана.

Затем были даны необходимые рекомендации.