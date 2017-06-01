Апелляционная жалоба Джахангира Гаджиева не была удовлетворена

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе из приговора в отношении бывшего председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева, бывших директоров центрального филиала Межбанка Ильгара Абдуллаева и Юсифа Алекберова, гендиректора ООО İnter Security, осуществляющего охрану административных зданий банка, Ибрагима Гусейнова, бывшего директора транспортного филиала банка Кянана Оруджева, бывшего директора Наримановского филиала банка Мамеда Джахангирова и бывшего директора Бакинского завода по обработке орехов Азада Джавадова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афлатуна Гасымова объявили судебное решение, согласно которому апелляционная жалоба Дж.Гаджиева и других лиц не была удовлетворена и решение суда первой инстанции было оставлено в силе.

Кроме того, суд постановил удержать с Дж.Гаджиева 1 млн 200 тыс. манатов, которые должны были быть удержаны по гражданскому иску с М.Джахангирова.

Отметим, что бывший председатель правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангир Гаджиев был арестован 5 декабря. В его отношении в Наримановском районном суде была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Дж.Гаджиев и остальные 7 человек - бывшие директоры центрального филиала Межбанка И.Абдуллаев и Ю.Алекберов, гендиректор ООО İnter Security, осуществляющего охрану административных зданий банка, И.Гусейнов, бывший директор транспортного филиала банка К.Оруджев, бывший директор Наримановского филиала банка М.Джахангиров и бывший директор Бакинского завода по обработке орехов А.Джавадов обвиняются по статьям 179.3.1, 179.3.2 (присвоение в крупном размере, организованной группой), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог), 228.1 и 228.4 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов) УК. Следствие по уголовному делу завершилось, обвиняемые и их адвокаты ознакомились с материалами дела. Дело было направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям, обвинительный акт по делу был утвержден 19 июля Генпрокуратурой Азербайджанской Республики и направлен в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Напомним, что в отношении Дж.Гаджиева, И.Абдуллаева, Ю.Алекберова и И.Гусейнова избрана мера пресечения в виде ареста, остальные 4 человека находились на свободе под залогом.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Дж.Гаджиев был осужден на 15 лет лишения свободы, Ю.Алекберов - на 8,5 лет, К.Оруджев - на 7,5 лет, И.Гусейнов - на 7 лет и 23 дня, М.Джахангиров - на 7,5 лет, А.Джавадов - на 10 лет и 11 месяцев, А.Султанов - на 7,5 лет, И.Абдуллаев - на 6,6 лет лишения свободы.

В отношении И.Абдуллаева, М.Джахангирова и А.Султанова применена статья 70 УК и им назначено условное наказание. И.Абдуллаев был освобожден в зале суда, а А.Джавадов арестован. Не согласившись с приговором, осужденные подали апелляционную жалобу.

На предварительном судебном слушании Бакинского апелляционного суда адвокаты Дж.Гаджиева потребовали провести процесс со следствием. Ходатайство не было удовлетворено. Из данного решения была подана кассационная жалоба. Верховный суд кассационную жалобу не удовлетворил.