Анар Багиров: Впервые в стране число адвокатов превысило 1000 человек

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "Сегодня очень значимый день для Коллегии адвокатов. Так, впервые в стране число адвокатов превысило 1000 человек".

Как сообщает Report, об этом на церемонии приведения к присяге адвокатов журналистам сообщил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

А.Багиров отметил, что в стране действуют 1039 адвокатов:

"На сегодняшней церемонии присяги 90 кандидатов успешно сдали письменный экзамен, прошли устное собеседование, обучение и торжественно были приняты в Коллегию адвокатов. Эти кандидаты будут осуществлять деятельность во всех регионах республики и оказывать квалифицированную юридическую помощь нашим гражданам. Мы стараемся, чтобы эта работа постоянно продолжалась".

Председатель коллегии сказал, что в настоящее время продолжается прием в Коллегию адвокатов:

"Надеюсь, что до конца года в стране существенно возрастет число адвокатов. Президиум Коллегии адвокатов постоянно держит этот вопрос в центре внимания. До 80 процентов из принятых сегодня кандидатов - юристы до 40 лет. Это свидетельствует о том, что в настоящее время молодые юристы проявляют большой интерес к адвокатуре. И это отрадно".