ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено 30 мин

11:38

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельные данные об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 29 ноября по 4 декабря были обнаружены и обезврежены три противопехотных, 27 противотанковых мин и 19 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 70 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.