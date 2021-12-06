О нас
Report Georgia
Аудио новости

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено 30 мин

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено 30 мин 11:38
Происшествия
6 декабря 2021 г. 11:56
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено 30 мин

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельные данные об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 29 ноября по 4 декабря были обнаружены и обезврежены три противопехотных, 27 противотанковых мин и 19 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 70 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке 70 more hectares cleared of mines in Azerbaijan's liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə daha 30 mina aşkarlanıb

Другие новости из категории

В Шеки угонщик взят под надзор полиции, совершив преступление сразу после освобождения
В Шеки угонщик взят под надзор полиции, совершив преступление сразу после освобождения
6 декабря 2021 г. 11:15
Приехавший отдыхать в Гусары подросток сорвался с горы
Приехавший отдыхать в Гусары подросток сорвался с горы
6 декабря 2021 г. 11:00
В Азербайджане за выходные в ДТП погибли девять человек
В Азербайджане за выходные в ДТП погибли девять человек
6 декабря 2021 г. 09:50
В Сабирабаде автомобиль упал в водоканал, есть погибшие
В Сабирабаде автомобиль упал в водоканал, есть погибшие
6 декабря 2021 г. 08:51
В одной из бакинских квартир обнаружен труп мужчины
В одной из бакинских квартир обнаружен труп мужчины
6 декабря 2021 г. 08:37
В Баку обнаружен труп 53-летнего мужчины
В Баку обнаружен труп 53-летнего мужчины
5 декабря 2021 г. 23:27
Землетрясение на Каспии
Землетрясение на Каспии
5 декабря 2021 г. 21:40
В Уджаре совершено братоубийство
В Уджаре совершено братоубийство
5 декабря 2021 г. 20:38
В Уджаре при ДТП пострадала женщина с двумя детьми
ФотоВ Уджаре при ДТП пострадала женщина с двумя детьми
5 декабря 2021 г. 19:31
В Геранбое от угарного газа умерли 2 человека, еще один находится в критическом состоянии
В Геранбое от угарного газа умерли 2 человека, еще один находится в критическом состоянии
5 декабря 2021 г. 17:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi