Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Американский военный подрался с гражданами Азербайджана в центре Каунаса - второго по величине города Литвы.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в ночь на пятницу на центральной городской улице.

"Около двух часов ночи средствами видеонаблюдения была зафиксирована драка с участием трех человек", - указала полиция.

Одним из участников инцидента оказался военный США, бывший в неслужебное время в гражданской одежде. В конфликт с ним вступили два гражданина Азербайджана. Все они были нетрезвыми. Самое большое показание опьянения - 2,14 промилле - зафиксировано у американца. Один из азербайджанцев, ударивший военного США в лицо, задержан.