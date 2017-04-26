Али Инсанову зачитан приговор

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Гарадагском районном суде продолжилось судебное заседание по делу в отношении бывшего министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рашада Мустафаева выступил гособвинитель.

В своем выступлении прокурор потребовал лишить А.Инсанова свободы сроком на 8 лет 9 дней.

Затем судейский состав удалился на совещание.

Вернувшись с совещания, судейская коллегия огласила приговор.

По приговору суда А.Инсанова лишили свободы сроком на 7 лет 5 дней.

Напомним, что А.Инсанов был арестован в октябре 2005 года. Он обвинялся в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов. В апреле 2007 года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Инсанов был осужден на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности в течение 3 лет.

24 августа прошлого года в отношении А.Инсанова было выдвинуто обвинение по 3 статьям УК.

Экс-министр обвиняется по ст. 234.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления), 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей либо применение в отношении его близких родственников насилия, не опасного для жизни или здоровья, а равно угроза применения такого насилия) и 317-2.1 (изготовление, хранение, ношение или использование запрещенных предметов лицами, содержащимися в следственных изоляторах).

В Гарадагском районном суде в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.