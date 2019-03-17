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Али Инсанов выпущен на свободу - ФОТО

Бывший министр здравоохранения Али Инсанов выпущен на свободу.

Как передает Report, распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц" исполнено в исправительном учреждении №11 пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Среди освобожденных также был бывший министр здравоохранения Али Инсанов.

Отметим, что согласно распоряжению, в общей сложности помилован 431 человек.

С утра 17 марта вступило в силу президентское распоряжение о помиловании. 

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