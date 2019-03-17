Али Инсанов выпущен на свободу - ФОТО

Бывший министр здравоохранения Али Инсанов выпущен на свободу.
Как передает Report, распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц" исполнено в исправительном учреждении №11 пенитенциарной службы Министерства юстиции.
Среди освобожденных также был бывший министр здравоохранения Али Инсанов.
Отметим, что согласно распоряжению, в общей сложности помилован 431 человек.
С утра 17 марта вступило в силу президентское распоряжение о помиловании.
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