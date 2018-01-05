Али Инсанов отказался от участия в судебном процессе

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Стала известна дата судебного заседания по кассационной жалобе на приговор в отношении бывшего министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова.

Как сообщает Report, процесс в Верховном суде назначен на 16 января.

Жалоба будет рассмотрена под председательством судьи Фархада Керимова.

Согласно информации, А.Инсанов не желает участвовать в суде. Об этом он направил письменное заявление в Верховный суд.

Напомним, что А.Инсанов был арестован в октябре 2005 года. Он обвинялся в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов. В апреле 2007 года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Инсанов был осужден на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности в течение 3 лет.

24 августа 2016 года в отношении А.Инсанова было выдвинуто обвинение по 3 статьям УК.

Экс-министр обвиняется по ст. 234.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления), 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей либо применение в отношении его близких родственников насилия, не опасного для жизни или здоровья, а равно угроза применения такого насилия) и 317-2.1 (изготовление, хранение, ношение или использование запрещенных предметов лицами, содержащимися в следственных изоляторах).

По решению Гарадагского районного суда А.Инсанова приговорили к 7 годам 5 дням тюрьмы. Недовольный приговором бывший министр подал апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу. Затем А.Инсанов обратился в Верховный суд.

Напомним, что 14 ноября прошлого года в Верховном суде на процессе под председательством судьи Фархада Керимова государственный обвинитель выступил с ходатайством. Он отметил, что в производстве имеется много дел и он не знаком с материалами уголовного дела. Ходатайство было удовлетворено. Процесс отложен на неопределенное время.