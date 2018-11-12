Адвокаты Федаи Лачын заявили о серьезных проблемах со здоровьем своей подзащитной

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении 12 человек, а также певицы Федаи Лачын, обвиняемых в оказании помощи в побеге заключенным в Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова адвокат Ф.Лачын Нурангиз Гараева выступила с оправдательной речью.

Она заявила, что у ее подзащитной имеются проблемы со здоровьем.

Адвокат попросила суд вынести в отношении Ф.Лачын наиболее легкий вид наказания.

Затем выступил другой адвокат Ф.Лачын Тюркэль Сулейманлы, который также заявил, что в состоянии здоровья его подзащитной имеются серьезные проблемы и попросил суд вынести наиболее легкий вид наказания для Ф.Лачын.

На данный момент с оправдательной речью выступают другие адвокаты.

Напомним, что в своем выступлении прокурор потребовал для обвиняемых - Ф.Лачын 6 лет тюремного заключения, командира табора Пенитенциарной службы Бахруза Абдуллаева - 10, начальника караула Джейхуна Самедова - 10, его заместителей - Турала Поладханова - 8,5 лет, Фуада Гаджиева - 8,5, таксиста Магомеда Гаджиева - 8, Гюнай Атакишиевой - 7, Агиля Наджафова - 10, Исрафила Солтанова - 8, Шахмара Бейализаде - 8, Тарлана Зейналова - 8, Анара Аскерова - 8 и Али Агами (наказания объединены) 20 лет лишения свободы.

Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября прошлого года в Баку заключенных, Федая Мамедова (Федая Лачын) была привлечена к следствию в качестве обвиняемой и решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Согласно обвинительному акту, семеро признаны в качестве потерпевших - Музаффар Мамедов, Эмиль Сафаров, Рамиль Салимов, Хатам Алиев, Вусал Аббасов, Ровшан Джамалов и Рашад Мамедов.