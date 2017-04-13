Адвокаты бывших генералов МНБ отказались делать заявления журналистам

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжается судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывших старших начальников и начальников отделов ликвидированного министерства национальной безопасности генерала Субахира Гурбанова, генерала Теймура Гулиева, генерала Натаван Мирватовой, а также других должностных лиц структуры Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, после завершения закрытого заседания под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова адвокат С. Гурбанова и остальных отказались делать заявления журналистам.

Адвокаты С. Гурбанова Илкин Мустафа, Азер Тагиев и Заур Нифтялиев сказали, что они больше не будут делать заявлений представителям СМИ, так как некоторые сотрудники органов печати распространили от их имени неправдивую и предвзятую информацию.

По словам А. Тагиева, сотрудникам тех структур до сих пор не делалось никаких заявлений: "Эти журналисты не участвуют в судебном разбирательстве. Они не посещают заседания, однако пишут предвзятые данные. Поэтому мы не хотим делать заявлений никаким журналистам".