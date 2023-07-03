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Абшеронский суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве жены и ребенка

Абшеронский суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве жены и ребенка В Абшеронском районе суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Фарида Гусейнова, подозреваемого в убийстве жены и ребенка.
Происшествия
3 июля 2023 г. 19:33
Абшеронский суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве жены и ребенка

В Абшеронском районе суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Фарида Гусейнова, подозреваемого в убийстве жены и ребенка.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в прокуратуре Абшеронского района.

"В отношении Фарида Гусейнова (1993 г.р.), обвиняемого в умышленном убийстве 20 июня 20-летней жены и 8-месячного ребенка в поселке Гобу Абшеронского района, проходящего по уголовному делу, возбужденному прокуратурой Абшеронского района по ст. 120.2.4, 120.2.7 и 120.2.9 УК АР, на основании решения суда избрана мера пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Abşeronda arvadını və körpəsini öldürən şəxslə bağlı həbs qətimkan tədbiri seçilib - YENİLƏNİB

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