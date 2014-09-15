Преступники избили жителя Баку и украли у него телефон

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Подозреваемый в совершении грабежа задержан в Наримановском районе г.Баку. Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники главного полицейского управления по транспорту задержали одного из подозреваемых в совершении преступления - жителя Бейлаганского района Мехмана Оруджева. Его подозревают в совершении группового избиения в Наримановском районе жителя Баку Вюсала Мамедова и краже его мобильного телефона.

В настоящее время полиция принимает меры для задержания лиц, также причастных к совершению преступления.