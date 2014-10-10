В Баку задержана преступная группа

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе Баку произошло разбойное нападение. Об этом Report сообщили в пресс-службе Бакинского городского управления полиции.

Согласно сообщению, в поселке Сангачал неизвестные избили Намика Мирагаева и отобрали у него 570 манатов, 2 мобильных телефона и ключи от автомобиля, после чего скрылись с места преступления. Благодаря оперативным действиям сотрудников полицейского отделения №11 Гарадагского района подозреваемые в совершении преступления были задержаны. Ими оказались жители Баку - Турал Талыблы, Саййад Мирзоев, Сеймур Залов и Улкер Гулиева.

По данному факту ведется следствие.