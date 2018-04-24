Президент Габона поздравил Ильхама Алиева

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент Габонской Республики Али Бонго Ондимба направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент.

На состояшихся 11 апреля 2018 года президентских выборах абсолютное большинство дружественного азербайджанского народа вновь отдало свои голоса за Вас.

Ваше превосходительство, переизбрание Вас президентом Азербайджанской Республики является подтверждением Вашего авторитета и заслуг как государственного деятеля.

Пользуясь этой приятной возможностью, от имени народа, правительства Габона и от себя лично с чувством удовлетворения передаю Вам искренние поздравления. Желаю Вам новых успехов на высшем государственном посту.

Рад еще раз выразить желание сотрудничать с Вами во имя постоянного укрепления дружественных связей между нашими странами в интересах наших народов.

Господин президент, еще раз передаю Вам искренние поздравления и прошу принять мое глубокое почтение".