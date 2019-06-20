Завтра в Азербайджане лето вступит в свои права

Завтра в Азербайджане наступит астрономическое лето.

Как сообщает Report, 21 июня в 19:54 в Азербайджане и на Северном полушарии Земли лето вступит в свои права.

Природное явление, которое длится 14 часов 43 минуты, называется также днем летнего солнцестояния. Наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце принимает наименьшее значение. Это самый длинный световой день в году, когда солнце достигает максимально высокой позиции. При этом солнечные лучи наиболее отвесно падают на поверхность Земли, в частности, Северное полушарие. В этот день наблюдается самая короткая ночь и самый длинный день.

Так, весна сменится летом.

Отметим, что лето продлится до 23 сентября. Осень наступит в Азербайджане 23 сентября в 11.50. В это время день и ночь тоже сравняются, что называется осенним равноденствием. Солнце, вращаясь по своей оси, пересекает большой экватор и переходит из Северного полушария в Южное.