​Завтра в 35 городах и районах Баку состоятся испытательные экзамены

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) 24 апреля организует в 35-ти городах и районах страны испытательные экзамены.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГКПС.

Экзамены пройдут в целом в 67-ми зданиях в Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Гёйгеле, Самухе, Газахе, Товузе, Шамахе, Мингячевире, Нафталане, Шеки, Гахе, Огузе, Агджабеди, Гейчае, Зардабе, Агдаше, Физули, Ширване, Гаджигабуле, Билясуваре, Нефтчале, Саатлы, Лянкяране, Лерике, Хачмазе и Шабране, а также Бабекском, Кянгярлинском, Ордубадском, Седерекском, Джульфинском, Шарурском и Шахбузском районах.

Для участия на экзамене через интернет зарегистрировано 48 504 абитуриентов.

Напомним, что допуск в экзаменационное здание осуществляется только при наличии удостоверения личности и пропускного листа. Абитуриенты, не имеющие один из указанных документов или имеющие их копии, а также прошедшие регистрацию с чужим удостоверением личности, на экзамены допущены не будут.