Завтра бакинские детсады перейдут на систему электронного приема детей

2 августа с 9:00 будет активирован сайт "bakibagcayagebul.edu.az" и на первом этапе посредством этого сайта будет осуществляться электронный прием детей в дошкольные учреждения, расположенные в Низаминском районе столицы.

2 августа с 9:00 будет активирован сайт "bakibagcayagebul.edu.az" и на первом этапе посредством этого сайта будет осуществляться электронный прием детей в дошкольные учреждения, расположенные в Низаминском районе столицы.

Как передает Report со ссылкой на Исполнительную власть города Баку, все подготовительные и организационные работы проведены в Низаминском районе, который был выбран в качестве пилотного проекта Управлением дошкольных образовательных учреждений и детских домов города Баку.

Сайт "bakibagcayagebul.edu.az" создан для электронного приема детей в детские сады, где размещены ответы на все вопросы пользователей, включая порядок регистрации, ввода данных, приема детей в учреждения.

Родители смогут получить доступ к сайту, выбрав соответствующее учреждение, и получить информацию о вакансиях в учреждении в соответствии с возрастом своих детей.

С первого дня с 09:00 до 18:00 по будням будет функционировать горячая линия "22-24" для решения проблем, с которыми сталкиваются граждане в процессе ответов на вопросы, разрешения споров, для этого создана группа электронного обслуживания.

После реализации проекта в Низаминском районе система электронного приема будет постепенно внедрена в других районах.