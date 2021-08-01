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Завтра бакинские детсады перейдут на систему электронного приема детей

Завтра бакинские детсады перейдут на систему электронного приема детей 2 августа с 9:00 будет активирован сайт "bakibagcayagebul.edu.az" и на первом этапе посредством этого сайта будет осуществляться электронный прием детей в дошкольные учреждения, расположенные в Низаминском районе столицы.
Наука и образование
1 августа 2021 г. 11:34
Завтра бакинские детсады перейдут на систему электронного приема детей

2 августа с 9:00 будет активирован сайт "bakibagcayagebul.edu.az" и на первом этапе посредством этого сайта будет осуществляться электронный прием детей в дошкольные учреждения, расположенные в Низаминском районе столицы.

Как передает Report со ссылкой на Исполнительную власть города Баку, все подготовительные и организационные работы проведены в Низаминском районе, который был выбран в качестве пилотного проекта Управлением дошкольных образовательных учреждений и детских домов города Баку.

Сайт "bakibagcayagebul.edu.az" создан для электронного приема детей в детские сады, где размещены ответы на все вопросы пользователей, включая порядок регистрации, ввода данных, приема детей в учреждения.

Родители смогут получить доступ к сайту, выбрав соответствующее учреждение, и получить информацию о вакансиях в учреждении в соответствии с возрастом своих детей.

С первого дня с 09:00 до 18:00 по будням будет функционировать горячая линия "22-24" для решения проблем, с которыми сталкиваются граждане в процессе ответов на вопросы, разрешения споров, для этого создана группа электронного обслуживания.

После реализации проекта в Низаминском районе система электронного приема будет постепенно внедрена в других районах.

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Версия на азербайджанском языке Фото Sabahdan paytaxtın uşaq bağçaları elektron qaydada qəbula keçir

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