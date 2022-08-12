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Завершается прием заявок в профессиональные училища

Завершается прием заявок в профессиональные училища Прием учащихся в профессионально-технические училища заканчивается сегодня в 18:00.
Наука и образование
12 августа 2022 г. 06:00
Завершается прием заявок в профессиональные училища

Прием учащихся в профессионально-технические училища заканчивается сегодня в 18:00.

Как передает Report, прием документов для желающих получить профессиональное образование начался с 1 августа.

Он открыт для тех, кто закончил общее или полное среднее образование. Прием на 2022/2023 учебный год будет проводиться в 66 профучилищах на 23 340 мест по 127 специальностям.

После проверки правильности сведений в электронных заявках зарегистрированных абитуриентов выбор участником специальностей будет подтвержден системой. Прием осуществляется на основании среднего балла оценок, поступающего по соответствующим предметам, указанных в аттестате. Каждое лицо имеет возможность выбрать максимум 5 специальностей.

Информацию о результатах абитуриентов планируется размещать в разделе "личный кабинет", а также предоставлять посредством SMS.

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