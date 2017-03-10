Заведующая Управлением образования: Определился список бакинских школ, обучение в которых будет организовано со специальным уклоном

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Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ "Определился список бакинских школ, обучение в которых будет организовано со специальным уклоном".

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая Управлением образования по городу Баку Махаббат Велиева.

По ее словам, организация в некоторых школах обучения с уклоном не означает, что эти учебные заведения будут 11-летними и давать полное среднее образование, а другие школы – общее среднее образование: "У нас нет такого намерения. Пока в очередном учебном году не предусматривается подобного изменения. Может быть в будущем аналогичные вопросы могут быть рассмотрены в бакинских поселках и малонаселенных территориях. В настоящее время школы будут действовать как полные средние общеобразовательные школы и школы с уклоном".

М.Велиева заявила, что разница школ с уклоном и полных средних общеобразовательных школ заключается в организации обучения с уклоном: "А в полных средних общеобразовательных школах общеобразовательные классы будут действовать в обычном порядке. Вопрос касательно уклона в основном относится к регионам. Подобные случаи главным образом будут встречаться в сельских школах".