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Замдиректора: Рассматривается вопрос строительства профучилищ на освобожденных землях

Замдиректора: Рассматривается вопрос строительства профучилищ на освобожденных землях "На освобожденных территориях Азербайджана осуществляли деятельность 12 профучилищ".
Наука и образование
17 сентября 2021 г. 14:22
Замдиректора: Рассматривается вопрос строительства профучилищ на освобожденных землях
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"На освобожденных территориях Азербайджана осуществляли деятельность 12 профучилищ".

Как передает Report, об этом замдиректора Госагентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов сказал на тренинге на тему "Диалог медиа и образования".

Он отметил, что после оккупации земель деятельность 6-ти из этих училищ полностью приостановилась, 6 остальных функционировали в районах в качестве школ переселенцев.

"Система профобразования была одной из наиболее пострадавших в период армянской оккупации. После оккупации территорий Азербайджана примерно 50% инфраструктуры, относящейся к профучилищам, использовались для размещения беженцев и вынужденных переселенцев.

Что касается деятельности профучилищ на освобожденных территориях, то изучаются вопросы, связанные с профилями и специальностями, инфраструктурой, где будут построены школы и др.", - сказал Керемов.

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Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə peşə təhsili müəssisələrinin tikilməsi məsələsinə baxılır

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