Замдиректора: Рассматривается вопрос строительства профучилищ на освобожденных землях

"На освобожденных территориях Азербайджана осуществляли деятельность 12 профучилищ".
Как передает Report, об этом замдиректора Госагентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов сказал на тренинге на тему "Диалог медиа и образования".
Он отметил, что после оккупации земель деятельность 6-ти из этих училищ полностью приостановилась, 6 остальных функционировали в районах в качестве школ переселенцев.
"Система профобразования была одной из наиболее пострадавших в период армянской оккупации. После оккупации территорий Азербайджана примерно 50% инфраструктуры, относящейся к профучилищам, использовались для размещения беженцев и вынужденных переселенцев.
Что касается деятельности профучилищ на освобожденных территориях, то изучаются вопросы, связанные с профилями и специальностями, инфраструктурой, где будут построены школы и др.", - сказал Керемов.