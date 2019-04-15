Выпускные экзамены в Азербайджане состоятся 21 апреля

21апреля в Мингячевире, Шемкире, Гедабеке, Агстафе, Газахе, Товузе, Балакене, Загатале, Гахе, Ярдымлы, Джалилабаде, Масаллы, Лерике, Гейчае, Агдаше, Уджаре, Исмаиллы, Гобустане, Агджебеди, Ходжавенде, Физули, Бейлагане, Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Гусаре, Губе, Сиязани, Хызы, а также в бакинских спецшоклах – школах-интернатах, школах с английским языком преподавания, в школах на острове Чилов, учащихся в местах отбывания наказания состоится выпускной экзамен по среднему уровню образования (11 классов).

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, участвующие в выпускных экзаменах ученики могут распечатать по ссылке https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_... лист пропуска на экзамен, учебные заведения могут распечатать листы пропуска для всех учеников.

Ученики могут узнать номер своего дела в своих учебных заведениях.