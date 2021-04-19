Выпускников не пропустили на экзамен, в дело вмешалось Минобразования

Родители хотели встретиться с официальными представителями министерства в связи с тем, что их дети не смогли принять участие в выпускном экзамене

Группа родителей учеников полной средней школы № 323 в поселке Йени Гала Хазарского района города Баку собрались перед зданием Министерства образования Азербайджана.

Как сообщает Report, родители хотели встретиться с официальными представителями министерства в связи с тем, что их дети не смогли принять участие в выпускном экзамене.

В ответ на запрос Report в Министерстве образования сообщили, что имена около 30 учеников 11-х классов названной школы были зарегистрированы в системе, но их регистрация не была подтверждена:

"Вопрос был изучен, состоялась встреча с родителями учеников, уже принято решение об урегулировании вопроса".