О нас
Report Georgia
Аудио новости

Выпускников не пропустили на экзамен, в дело вмешалось Минобразования

Выпускников не пропустили на экзамен, в дело вмешалось Минобразования Родители хотели встретиться с официальными представителями министерства в связи с тем, что их дети не смогли принять участие в выпускном экзамене
Наука и образование
19 апреля 2021 г. 11:41
Выпускников не пропустили на экзамен, в дело вмешалось Минобразования

Группа родителей учеников полной средней школы № 323 в поселке Йени Гала Хазарского района города Баку собрались перед зданием Министерства образования Азербайджана.

Как сообщает Report, родители хотели встретиться с официальными представителями министерства в связи с тем, что их дети не смогли принять участие в выпускном экзамене.

В ответ на запрос Report в Министерстве образования сообщили, что имена около 30 учеников 11-х классов названной школы были зарегистрированы в системе, но их регистрация не была подтверждена:

"Вопрос был изучен, состоялась встреча с родителями учеников, уже принято решение об урегулировании вопроса".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Məktəbin 30 şagirdi buraxılış imtahanında iştirak edə bilmədi, məsələyə nazirlik qarışdı

Новости партнеров

Самое читаемое

Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
13 апреля 2021 г. 17:14
Минэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
ФотоМинэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
16 апреля 2021 г. 11:42
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
12 апреля 2021 г. 17:09
Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
13 апреля 2021 г. 00:13
Проспект Нобеля в Баку переименован
Проспект Нобеля в Баку переименован
12 апреля 2021 г. 14:50
В Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
ФотоВ Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
16 апреля 2021 г. 12:35
Армяне устроили провокацию перед боем азербайджанского спортсмена
ВидеоАрмяне устроили провокацию перед боем азербайджанского спортсмена
12 апреля 2021 г. 20:35
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
13 апреля 2021 г. 11:25
Стали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
ВидеоСтали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
14 апреля 2021 г. 01:21
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
16 апреля 2021 г. 20:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi