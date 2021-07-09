О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане второй этап вступительных экзаменов в вузы пройдет один раз

В Азербайджане второй этап вступительных экзаменов в вузы пройдет один раз Государственный экзаменационный центр в течение июля планирует организовать второй этап вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.
Наука и образование
9 июля 2021 г. 22:36
В Азербайджане второй этап вступительных экзаменов в вузы пройдет один раз

Государственный экзаменационный центр в течение июля планирует организовать второй этап вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.

Как передает Report, совместную информацию об этом распространили министерство образования и Государственный экзаменационный центр.

Отмечается, что процесс приема в высшие учебные заведения не ограничивается проведением экзамена и состоит из различных этапов, тесно связанных между собой.

Так, на проверку экзаменационных заданий открытого типа, на которые требуется дать письменный ответ, уходит 10-14 дней, процесс апелляции после оглашения результатов экзамена, этап выбора квалификации, повторный отбор на вакантные плановые места, регистрация поступающих в высшие учебные заведения и другие этапы занимают достаточно времени.

Учитывая вышесказанное, по совместному согласию ГЭЦ и Минобразования было принято решение о проведении в этом году второго этапа вступительных экзаменов в высшие учебные заведения по I-IV группам специальностей.

Абитуриентам, подавшим заявления о приеме в высшие учебные заведения, следует принять участие в экзаменах по III группе специальностей 14 июля, по II группе специальностей - 15 июля, по I и IV группам специальностей - 27-28 июля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu il ali məktəblərə qəbul imtahanlarının ikinci mərhələsi bir dəfə keçiriləcək

Экслюзивные новости

Брайза: Заявления комиссара ЕС в Баку отражают высокую оценку важности Азербайджана
Брайза: Заявления комиссара ЕС в Баку отражают высокую оценку важности Азербайджана
9 июля 2021 г. 16:55
Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня
Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня
9 июля 2021 г. 11:23
Замминистра: Ждем предложения Туркменистана о продолжении переговоров по Каспию
Замминистра: Ждем предложения Туркменистана о продолжении переговоров по Каспию
9 июля 2021 г. 10:47
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
8 июля 2021 г. 12:32
Эмин Гусейнов: Бизнесмены уже обращаются по поводу промпарка в Агдаме - ЭКСКЛЮЗИВ
Эмин Гусейнов: Бизнесмены уже обращаются по поводу промпарка в Агдаме - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 16:55
Спецпредставитель президента: В Агдаме пройдет бизнес-форум - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ
Спецпредставитель президента: В Агдаме пройдет бизнес-форум - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 15:54
Информагентства будут нести ответственность за использование новостей без ссылки
Информагентства будут нести ответственность за использование новостей без ссылки
7 июля 2021 г. 15:35
В Азербайджане СМИ не смогут использовать информацию других медиа без ссылки
В Азербайджане СМИ не смогут использовать информацию других медиа без ссылки
7 июля 2021 г. 13:25
В Азербайджане определяется статус информационных агентств - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане определяется статус информационных агентств - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 12:27
Ряд больниц объединен с Бакинским главным оздоровительным центром
Ряд больниц объединен с Бакинским главным оздоровительным центром
7 июля 2021 г. 10:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi