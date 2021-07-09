В Азербайджане второй этап вступительных экзаменов в вузы пройдет один раз

Государственный экзаменационный центр в течение июля планирует организовать второй этап вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.

Государственный экзаменационный центр в течение июля планирует организовать второй этап вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.

Как передает Report, совместную информацию об этом распространили министерство образования и Государственный экзаменационный центр.

Отмечается, что процесс приема в высшие учебные заведения не ограничивается проведением экзамена и состоит из различных этапов, тесно связанных между собой.

Так, на проверку экзаменационных заданий открытого типа, на которые требуется дать письменный ответ, уходит 10-14 дней, процесс апелляции после оглашения результатов экзамена, этап выбора квалификации, повторный отбор на вакантные плановые места, регистрация поступающих в высшие учебные заведения и другие этапы занимают достаточно времени.

Учитывая вышесказанное, по совместному согласию ГЭЦ и Минобразования было принято решение о проведении в этом году второго этапа вступительных экзаменов в высшие учебные заведения по I-IV группам специальностей.

Абитуриентам, подавшим заявления о приеме в высшие учебные заведения, следует принять участие в экзаменах по III группе специальностей 14 июля, по II группе специальностей - 15 июля, по I и IV группам специальностей - 27-28 июля.