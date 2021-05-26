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ГЭЦ: Второй этап вступительного экзамена планируется провести дважды

ГЭЦ: Второй этап вступительного экзамена планируется провести дважды Абитуриентам рекомендуется принять участие в 1-й попытке
Наука и образование
26 мая 2021 г. 11:31
ГЭЦ: Второй этап вступительного экзамена планируется провести дважды
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"В этом году вступительный экзамен в высшие учебные заведения по I-IV группам специальностей будет проводиться в два этапа".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде во время своего выступления на брифинге 26 мая.

Она отметила, что второй этап вступительного экзамена планируется провести дважды (1-я попытка и 2-я попытка), однако из-за возможного ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с пандемией коронавируса 2-я попытка второго этапа вступительного экзамена может не состояться, поэтому абитуриентам рекомендуется принять участие в 1-й попытке.

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