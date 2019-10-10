Во Франции пройдет конференция, посвященная азербайджанской археологии

Во французском городе Лион пройдет конференция под названием "На перекрестке цивилизаций: Азербайджан от неолита до железного века: десятилетие франко-азербайджанской археологии".

Как сообщает местное бюро Report, мероприятие состоится 6 ноября в Лионском университете.

Здесь французские ученые расскажут о богатой археологической материальной культуре Азербайджана.

Отметим, что на данный момент в Лионе проходит выставка под названием "Археологические исследования в Азербайджане: Десятилетие франко-азербайджанского сотрудничества".

На мероприятии были продемонстрированы предметы, обнаруженные археологами обеих стран во время раскопок в Нахчыване и Лянкяране.

Выставка продлится до 12 декабря.