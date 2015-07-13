Внесены изменения в состав базовых предметов приемных экзаменов в резидентуру

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ С 2016/2017-го учебного года предусмотрено внесение изменений в состав базовых предметов приемных экзаменов в резидентуру по всем направлениям.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС).

Согласно информации, планируется объединить предметы "Патологическая анатомия" и "Патологическая физиология" под названием "Патология", в то же время по всем направлениям добавить гистологию в базовые предметы.

Наряду с этим по медико-биологическому направлению к предметам предусмотрено добавление предметов "Анатомия человека" и "Патология", по медико-профилактическому направлению - "Анатомия человека", "Патология" и "Фармакология".

Состав экзаменационных предметов с учетом изменений представлен в нижеследующей таблице:

Направления на уровне базового высшего медицинского образования (факультеты) Экзаменационные предметы для приема в резидентуру Базовые предметы Предметы специальности 1 2 3



I. Лечебное дело, Педиатрия Анатомия человека, Физиология человека, Гистология, Патология, Микробиология, Фармакология, Биохимия Внутренние болезни (кардиология, пульмонология, гастроэнтерология, эндокринология, нефрология, гематология, неврология, инфекционные болезни, психиатрия)

Хирургия (общая хирургия, хирургические болезни, детская хирургия)

Акушерство и гинекология Детские болезни (пропедевтика детских болезней, неонатология) II. Стоматология Анатомия человека, Физиология человека, Гистология, Патология, Микробиология, Фармакология, Биохимия Терапевтическая стоматология, Ортопедическая стоматология, Челюстно-лицевая стоматология, Детская стоматология III. Медико-биология Анатомия человека, Физиология человека, Гистология, Патология, Микробиология, Фармакология, Биохимия Клиническая биохимия, Генетика IV. Медико-профилактика Анатомия человека, Физиология человека, Гистология, Патология, Микробиология, Фармакология, Биохимия Инфекционные болезни, Гигиена (общая, коммунальная, питание, труд), Эпидемиология

Отметим, что согласно "Правилам организации и содержания обучения в резидентуре", утвержденного решением Кабинета министров, лица, обучающиеся в резидентуре по государственному заказу, при окончании резидентуры должны работать в течение 3 лет в государственных медицинских учреждениях по направлению министерства здравоохранения. В связи с этим между резидентом и минздравом заключается договор "О подготовке в резидентуре врача-специалиста".