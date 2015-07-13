Внесены изменения в состав базовых предметов приемных экзаменов в резидентуру

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ С 2016/2017-го учебного года предусмотрено внесение изменений в состав базовых предметов приемных экзаменов в резидентуру по всем направлениям.
Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС).
Согласно информации, планируется объединить предметы "Патологическая анатомия" и "Патологическая физиология" под названием "Патология", в то же время по всем направлениям добавить гистологию в базовые предметы.
Наряду с этим по медико-биологическому направлению к предметам предусмотрено добавление предметов "Анатомия человека" и "Патология", по медико-профилактическому направлению - "Анатомия человека", "Патология" и "Фармакология".
Состав экзаменационных предметов с учетом изменений представлен в нижеследующей таблице:
|Направления на уровне базового высшего медицинского образования (факультеты)
|Экзаменационные предметы для приема в резидентуру
|Базовые предметы
|Предметы специальности
|1
|2
|3
|
I. Лечебное дело, Педиатрия
|Анатомия человека, Физиология человека, Гистология, Патология, Микробиология, Фармакология, Биохимия
|
Внутренние болезни (кардиология, пульмонология, гастроэнтерология, эндокринология, нефрология, гематология, неврология, инфекционные болезни, психиатрия)
Хирургия (общая хирургия, хирургические болезни, детская хирургия)
Акушерство и гинекология
Детские болезни (пропедевтика детских болезней, неонатология)
|II. Стоматология
|
Анатомия человека, Физиология человека, Гистология, Патология, Микробиология, Фармакология, Биохимия
|Терапевтическая стоматология, Ортопедическая стоматология, Челюстно-лицевая стоматология, Детская стоматология
|III. Медико-биология
|Анатомия человека, Физиология человека, Гистология, Патология, Микробиология, Фармакология, Биохимия
|Клиническая биохимия, Генетика
|IV. Медико-профилактика
|
Анатомия человека, Физиология человека, Гистология, Патология, Микробиология, Фармакология, Биохимия
|Инфекционные болезни, Гигиена (общая, коммунальная, питание, труд), Эпидемиология
Отметим, что согласно "Правилам организации и содержания обучения в резидентуре", утвержденного решением Кабинета министров, лица, обучающиеся в резидентуре по государственному заказу, при окончании резидентуры должны работать в течение 3 лет в государственных медицинских учреждениях по направлению министерства здравоохранения. В связи с этим между резидентом и минздравом заключается договор "О подготовке в резидентуре врача-специалиста".
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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