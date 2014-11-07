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    Вице-президент компании “Emerson Process Management” посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти

    Отличившиеся студенты БВШН получат шанс пройти летнюю практику в Турции, России и Швейцарии

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Вице-президент компании “Emerson Process Management” по маркетингу и прикладной технологии Тревис Хескес посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВФН). Как сообщили Report в пресс-службе БВФН, Т. Хескес в рамках программы сотрудничества с вузом выступил с презентацией перед руководством, преподавательско-профессорским составом и студентами. 

    Открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что подготовка англоязычных высококвалифицированных кадров является приоритетным направлением в развитии нефтегазового сектора Азербайджана. Примером этого стало создание БВШН, развитие сотрудничества с иностранными нефтегазовыми компаниями и привлечение профессиональных специалистов к учебному процессу. Э. Гасымов отметил, что партнерство с компанией Emerson позволит подготовить высококвалифицированных инженеров в области автоматизации процессов, и успешно решить такие задачи, как корпоративное обучение, повышение квалификации и развитие кадрового резерва.

    В своем выступлении вице-президент компании “Emerson Process Management” Тревис Хескес отметил, что Азербайджан является важным рынком для технологий и услуг Emerson, как и другие компании нацелен на расширение своего присутствия и максимальную локализацию бизнеса Emerson в этом регионе.

    Затем, Т.Хескеси выступил с обширным докладом, посвященным роли и задачам специалистов по автоматизации процессов на промышленных предприятиях, использованию цифровой архитектуры управления предприятием PlantWeb™, интеллектуальных беспроводных приборов и вопросам безопасного управления технологическими процессами.

    После презентации вице-президент компании ответил на многочисленные вопросы студентов. Кроме того, до внимания участников было доведено, что отличившиеся студенты БВШН получат шанс пройти летнюю практику в Турции, России и Швейцарии.

    Соглашение о сотрудничестве между БВШН и "Emerson Process Management" было подписано 8 июля этого года. 

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