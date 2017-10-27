В воскресенье в Азербайджане время на некоторых компьютерах и телефонах будет автоматически переведено

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В это воскресенье, 29 октября, примерно в 70 странах мира для перехода с летнего на зимнее время стрелки часов будут переведены на час назад.

Как сообщает Report, почти в 130 странах мира, в том числе в Азербайджане, стрелки часов не будут переведены.

Так, согласно постановлению Кабинета министров от 17 марта 1997 года "Об установлении летнего времени на территории Азербайджанской Республики", осуществлялся переход на летнее время и ежегодно в последнее воскресенье марта стрелки часов переводились на час вперед. В соответствии с постановлением Кабинета министров от 17 марта 2016 года, 27 марта (в воскресенье) прошлого года переход на летнее время на территории страны был отменен. Постановление Кабинета министров от 17 марта 1997 года было признано утратившим силу.

Таким образом, зимнее время в Азербайджане осталось в силе. Президиум НАНА, приняв во внимание то, что переход на зимнее и летнее время приводит к ряду медико-психологических и социальных проблем, и исходя из того, что возникают некоторые проблемы с синхронизацией систем ИКТ с принятым международным временем, взяв за основу время GMT+4 (Время по Гринвичу +4) предложил отменить переход на зимнее и летнее время в Азербайджанской Республике. Учитывая это, Кабинет Министров принял соответствующее решение.

Report доводит до внимания читателей, что 29 октября не исключается, что ряд телефонов, в том числе смартфонов, а также компьютеров и других систем ИКТ автоматически перейдут на один час назад. Поэтому не забудьте сверить время на ваших устройствах с настенными часами!