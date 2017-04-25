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Киев. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Украине вышел научный сборник об азербайджано-украинских отношениях «Азербайджан и Украина на перепутье истории и культуры».

Как сообщает украинский бюро Report, его авторами являются украинский ученый историк Олег Купчик (кандидат исторических наук, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко) и Любовь Шпаковская (кандидат исторических наук, доцент Национального технического университета “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского”).

Сборник посвящен к 25-летию дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Украиной. Книга содержит статьи, касающиеся исследования украинскими и азербайджанскими учеными истории Азербайджана, политических, экономических, социальных, культурных и духовных аспектов азербайджано-украинских отношений от древности до современности.

Структурно сборник подразделяется на три тематические разделы: “Азербайджан в геополитическом измерении”, “Азербайджано-украинские отношения” и “Личностный срез азербайджано-украинских отношений. Свои исследования в нем предоставили как азербайджанские (А. Дамиров, А. Тагирзаде, Т. Гусейноглу, М. Хасанов, Ф. Туранлы, Р. Энверов), так и украинские (О. Васылюк, А. Дудник, Н. Зуб, С. Карамаш, Ю. Кочубей, В. Крюков, О. Купчик, Я. Купчик, Ю. Латыш, С. Пивовар, А. Пилькевич, Л. Шпаковски, В. Удовик) исследователи.

Сборник дополнили фотографии азербайджанских студентов, обучающихся в Киевских университетах в начале XX века, которые предоставили О. Купчик, А. Дамиров, Я. Купчик и А. Тагирзаде.

Научный сборник рассчитан на студентов, преподавателей, ученых, и всех, кто интересуется историей Азербайджана и азербайджано-украинскими отношениями.