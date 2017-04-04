В Турции обнаружен диван азербайджанского поэта

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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Институт рукописей им. Мухаммеда Физули НАНА приобрел диван азербайджанского поэта, жившего в Турции.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью института, заместитель директора института по научным вопросам, доктор филологических наук Паша Керимов приобрел в Турции рукописную копию дивана азербайджанского поэта конца девятнадцатого - начала двадцатого веков Моллы Али Талиби.

Уроженец Карабаха, родившийся в Джабраиле в 1888 году М. А. Талиби иммигрировал в 1913 году в Турцию и проживал в ее различных частях. Скончался поэт в 1943 году.

М. А. Талиби так же, как и его отец Молла Сафар, был учеником проживавшего в Турции шейха накшибенди Мир Хамзы Сеида Нигяри. Ученые полагают, что в малообъемном диване Талиби отчетливо чувствуются дух Физули и влияние Сеида Нигяри.