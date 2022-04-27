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В аппарате Президиума НАНА предусмотрены структурные изменения

В аппарате Президиума НАНА предусмотрены структурные изменения В аппарате Президиума НАНА предусмотрены структурные изменения.
Наука и образование
27 апреля 2022 г. 15:54
В аппарате Президиума НАНА предусмотрены структурные изменения

В аппарате Президиума НАНА предусмотрены структурные изменения.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам исполняющий обязанности президента НАНА академик Ариф Гашимов.

Академик отметил, что Президиум состоит из многочисленных отделов и подразделений, и здесь должно преобладать количество научных сотрудников: "Обычно в НАНА и научных учреждениях должно преобладать количество научных сотрудников. Другие же работники должны выполнять вспомогательную функцию. Также в некоторых институтах должно быть большое количество технических работников. В целом, в структуре как Академии, так и других подобных учреждений должны регулярно проводиться обновления, изменения. Вместо структур, завершивших или прекративших свою деятельность, должны создаваться новые структуры".

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Версия на азербайджанском языке AMEA-nın strukturuna dəyişikliklər ediləcək

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