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В США 10-летний азербайджанец получил премию президента за особые успехи в учебе

В США 10-летний азербайджанец получил премию президента за особые успехи в учебе В США 10-летний азербайджанец Магсуд Сулейманлы получил премию президента этой страны за особые успехи в учебе.
Наука и образование
1 августа 2020 г. 12:48
В США 10-летний азербайджанец получил премию президента за особые успехи в учебе

В США 10-летний азербайджанец Магсуд Сулейманлы получил премию президента этой страны за особые успехи в учебе.

Как сообщает Report, в интервью АЗЕРТАДЖ мать Магсуда Нигяр Панахова рассказала, что он начал ходить в школу еще в Баку. После переезда семьи в США Магсуд быстро адаптировался к языку и вскоре вошел в число лучших учеников своей школы.

Президентская премия за особые успехи в учебе выдается от имени президента и министра образования США в рамках программы, основанной в 1983 году. Учащиеся начальных, средних и старших классов в США, отличившиеся достижениями в учебе, получают премию на основе критериев, предусмотренных Национальной ассоциацией директоров средних школ.

Родители Магсуда Хикмет Сулейманлы и Нигяр Панахова обратили особое внимание выбору местожительства, так как в какую государственную школу пойдет ребенок зависит именно от места проживания семьи. Ради того, чтобы дети получили высококачественное образование, они обосновались в городе Клейтон в округе Сент Луис, где находятся одни из лучших школ Среднего Запада. По словам Нигяр ханым, именно здесь Магсуд преуспел в учебе и создал фундамент для своих последующих достижений. Получил премию президента Магсуд в четвертом классе начальной школы имени Герберта Гувера в Пенсильвании, куда недавно переехала семья Сулейманлы.

Однако Магсуд отличается не только уровнем своих знаний и достижениями в образовании. Он, как и его родители, является патриотом. Вместе с сестренкой Тансу Магсуд регулярно участвует в международных и межкультурных фестивалях, проводимых в школе и за ее пределами, где они рассказывают сверстникам о своей стране, азербайджанской культуре, национальной кухне и истории.

Магсуд любит играть в футбол, занимается шахматами и увлекается программированием. Живя в Баку, он занимался в шахматной академии имени Вугара Гашимова, а в США уже успел выиграть несколько наград. В настоящее время Магсуд мечтает стать космонавтом.

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Версия на азербайджанском языке Фото10 yaşlı azərbaycanlı təhsildə xüsusi müvəffəqiyyətlərinə görə ABŞ-da Prezident Mükafatı alıb

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