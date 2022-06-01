В Шуше проходит первое республиканское детское мероприятие

В Шуше проходит заключительная концертная программа республиканского фестиваля-конкурса искусств "Könlüm keçir Qarabağdan", организованного среди школьников.

В Шуше проходит заключительная концертная программа республиканского фестиваля-конкурса искусств "Könlüm keçir Qarabağdan", организованного среди школьников.

Как сообщает Report, завершающее мероприятие фестиваля-конкурса, приуроченного к Международному дню защиты детей, стало первым республиканским детским мероприятием, проведенном в освобожденной от оккупации Шуше.

Мероприятие организовано Министерством образования перед Шушинской реальной школой при содействии Министерства культуры и Управления государственного заповедника города Шуша.

В мероприятии принимают участие заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиева, министр образования Эмин Амруллаев, председатель Госкомитета по вопросам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, заместитель министра культуры Севда Мамедалиева и другие официальные лица, известные деятели искусств и культуры, дети шехидов, победители музыкального фестиваля и др.

Мероприятие продолжается.