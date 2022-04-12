В школы Баку приняты на работу более 200 психологов

Стали известны окончательные итоги конкурса, объявленного Управлением образования города Баку по приему на работу психологов в общеобразовательные учреждения.

Стали известны окончательные итоги конкурса, объявленного Управлением образования города Баку по приему на работу психологов в общеобразовательные учреждения.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, 220 кандидатов, успешно прошедших этап собеседования, получили право на трудоустройство в соответствии с результатами процесса отбора.

В конкурсе по приему на работу школьных психологов приняли участие граждане Азербайджана, окончившие высшие учебные заведения по специальности психолог, получившие соответствующий документ государственного образца или документ о высшем образовании за рубежом, признанный в нашей стране.