О нас
Report Georgia
Аудио новости

В школах подготовлены комнаты для изоляции детей с подозрением на коронавирус

В школах подготовлены комнаты для изоляции детей с подозрением на коронавирус Во всех школах подготовлены комнаты для изоляции детей с подозрением на коронавирус.
Наука и образование
7 сентября 2021 г. 15:02
В школах подготовлены комнаты для изоляции детей с подозрением на коронавирус
0 : 00
0 : 00

Во всех школах подготовлены комнаты для изоляции детей с подозрением на коронавирус.

Как передает Report, об этом советник министра образования Азербайджана Рустам Агаев сообщил на брифинге по организации 2021-2022 учебного года .

По его словам, в случае, если у кого-то из учащихся выявится повышенная температура тела, он будет немедленно переведен в специальные комнаты для изоляции: "Если в какой-либо школе будут выявлены случаи заражения COVID-19, тогда будет принято решение о закрытии школы или переходе на гибридную (смешанную) форму обучения".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Minister: All schools have special isolation rooms
Версия на азербайджанском языке Təhsil nazirinin müşaviri: "Bütün məktəblərdə xüsusi izolyasiya otaqları hazırlanıb"

Другие новости из категории

В Азербайджане с текущего учебного года будет выдаваться образовательный кредит
В Азербайджане с текущего учебного года будет выдаваться образовательный кредит
7 сентября 2021 г. 16:02
Решение о ношение медмасок принимают родители учащихся
Решение о ношение медмасок принимают родители учащихся
7 сентября 2021 г. 15:31
Министр образования о допуске к очным занятиям непривитых студентов
Министр образования о допуске к очным занятиям непривитых студентов
7 сентября 2021 г. 15:18
Завотделом: Работники образования готовы к традиционной системе обучения
Завотделом: Работники образования готовы к традиционной системе обучения
7 сентября 2021 г. 14:58
Министр образования: Мы не требуем паспорта COVID-19 от родителей
Министр образования: Мы не требуем паспорта COVID-19 от родителей
7 сентября 2021 г. 14:54
Эмин Амруллаев: В будущем мы можем быть вынуждены пойти на ограничения
Эмин Амруллаев: В будущем мы можем быть вынуждены пойти на ограничения
7 сентября 2021 г. 14:53
В аудиториях вузов вводится ограничение на число студентов
В аудиториях вузов вводится ограничение на число студентов
7 сентября 2021 г. 14:45
Министр образования Азербайджана прояснил, почему учебный год начнется 22 сентября
Министр образования Азербайджана прояснил, почему учебный год начнется 22 сентября
7 сентября 2021 г. 14:45
В Азербайджане вакцинированы около 82% работников образования
В Азербайджане вакцинированы около 82% работников образования
7 сентября 2021 г. 14:32
Школы в Азербайджане будут работать по 5-дневному учебному графику
Школы в Азербайджане будут работать по 5-дневному учебному графику
7 сентября 2021 г. 14:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi