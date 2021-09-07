В школах подготовлены комнаты для изоляции детей с подозрением на коронавирус

Во всех школах подготовлены комнаты для изоляции детей с подозрением на коронавирус.

Во всех школах подготовлены комнаты для изоляции детей с подозрением на коронавирус.

Как передает Report, об этом советник министра образования Азербайджана Рустам Агаев сообщил на брифинге по организации 2021-2022 учебного года .

По его словам, в случае, если у кого-то из учащихся выявится повышенная температура тела, он будет немедленно переведен в специальные комнаты для изоляции: "Если в какой-либо школе будут выявлены случаи заражения COVID-19, тогда будет принято решение о закрытии школы или переходе на гибридную (смешанную) форму обучения".