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    В основном здании АУЯ создан библиотечный отдел

    Сотрудники библиотеки за короткое время обеспечат доставку заказанных книг в основное здание

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В основном здании Азербайджанского университета языков (АУЯ) создан библиотечный отдел.

    Как сообщили Report в Информационном департаменте АУЯ, библиотека сформирована по распоряжению ректора вуза Кямала Абдуллы.

    Это позволит педагогам и студентам основного корпуса читать любую книгу, не посещая библиотеку АУЯ в учебном корпусе на улице Тебриза.

    Читатели смогут здесь брать нужную литературу и возвращать ее после прочтения.

    Сотрудники библиотеки за короткое время обеспечат доставку заказанных книг в основное здание.

    Отметим, что ежегодно библиотека АУЯ оказывает услуги около 7 000 читателям. В книжном фонде вуза хранятся свыше 500 000 книг. 

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