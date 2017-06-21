В основном здании АУЯ создан библиотечный отдел

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В основном здании Азербайджанского университета языков (АУЯ) создан библиотечный отдел.

Как сообщили Report в Информационном департаменте АУЯ, библиотека сформирована по распоряжению ректора вуза Кямала Абдуллы.

Это позволит педагогам и студентам основного корпуса читать любую книгу, не посещая библиотеку АУЯ в учебном корпусе на улице Тебриза.

Читатели смогут здесь брать нужную литературу и возвращать ее после прочтения.

Сотрудники библиотеки за короткое время обеспечат доставку заказанных книг в основное здание.

Отметим, что ежегодно библиотека АУЯ оказывает услуги около 7 000 читателям. В книжном фонде вуза хранятся свыше 500 000 книг.