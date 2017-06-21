В основном здании АУЯ создан библиотечный отдел

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В основном здании Азербайджанского университета языков (АУЯ) создан библиотечный отдел.
Как сообщили Report в Информационном департаменте АУЯ, библиотека сформирована по распоряжению ректора вуза Кямала Абдуллы.
Это позволит педагогам и студентам основного корпуса читать любую книгу, не посещая библиотеку АУЯ в учебном корпусе на улице Тебриза.
Читатели смогут здесь брать нужную литературу и возвращать ее после прочтения.
Сотрудники библиотеки за короткое время обеспечат доставку заказанных книг в основное здание.
Отметим, что ежегодно библиотека АУЯ оказывает услуги около 7 000 читателям. В книжном фонде вуза хранятся свыше 500 000 книг.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
Поделиться в Facebook