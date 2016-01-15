​В одном из азербайджанских вузов упразднены 14 кафедр

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ "В прошлом году в Азербайджанском техническом университете упразднены 14 кафедр. Процесс продолжится и в 2016 году".

Как сообщает Report, об этом заявил ректор Азербайджанского технического университета Хавар Мамедов.

По его словам, эти работы являются составной частью проводимых в министерстве образования реформ: "В зависимости от изменения стандартов, меняется и учебная нагрузка. Кроме того, объединяются открывшиеся в свое время схожие специальности".

Как заявил ректор, в 2015 году в университете насчитывалось 47 кафедр: "В результате проведенных реформ в настоящее время в вузе осталось 33 кафедры. За октябрь-декабрь было объединено 12 кафедр. В апреле-мае ожидается объединение еще нескольких кафедр. Очередные изменения в университете будут касаться распределения учебной нагрузки".