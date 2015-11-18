​В одном из азербайджанских университетов произошли кадровые назначения

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности произошли кадровые назначения.

Как сообщили Report из университета, по приказу ректора Мустафы Бабанлы 7 сотрудников университета назначены деканами соответствующих факультетов по 5-летнему трудовому контракту.

Доцент кафедры "Разведка месторождений нефти и газа" Нариман Нариманов назначен деканом факультета геологической разведки, профессор кафедры транспортировки и хранения нефти и газа Гафар Исмаилов - деканом факультета добычи нефти и газа, доцент кафедры физики и аналитической химии Фатдах Гашимов - деканом химико-технологического факультета, доцент кафедры машиностроения и переработки материалов Али Ахмедов - деканом факультета нефте-механики, доцент кафедры автоматизации электрического оборудования и промышленных установок Закир Гасанов - деканом факультета энергетики, доцент, замдекан факультета автоматизации производственных процессов Самед Юсифов - деканом того же факультета, доцент кафедры менеджмента и экономики машиностроительной промышленности Ильхам Рустамов - деканом факультета экономики, международных экономических отношений и менеджмента.

Новые декады приступили к исполнению своих обязанностей 17 ноября.

Отметим, что министерство образования объявило 6 октября конкурс на вакансии в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности. Ректором вуза был подписан приказ о назначении новых деканов в соответствии с результатами конкурса и с учетом протокола заседания избирательной комиссии от 16.11.2015 года.