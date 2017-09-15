В новом кампусе БВШН прошла церемония, посвященная празднованию Дня знаний

© Report/FIri Səlim

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла торжественная церемония, посвященная празднованию Дня знаний и началу нового учебного года.

Как сообщает Report, в ней приняли участие президент SOCAR, депутат Милли Меджлиса Ровнаг Абдуллаев, Региональный президент BP по Азербайджану, Турции и Грузии Гари Джонс, первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде и вице-президенты компании, заместитель руководителя аппарата, начальник отдела науки и высшего и среднего специального образования министерства образования республики Ягуб Пириев, руководители ряда местных и транснациональных компаний, действующих в Азербайджане, а также преподаватели и сотрудники БВШН, студенты вуза и их родители.

Перед началом церемонии ее участники возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева в здании вуза. Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики. Открывая церемонию, ректор БВШН Эльмар Гасымов приветствовал участников и гостей праздника. Поздравив с началом нового учебного года всех присутствующих, в том числе первокурсников Высшей школы, набравших высокие баллы на вступительных экзаменах в этом году, и их родителей, он пожелал студентам больших успехов в учебе.

Говоря о заметных успехах, достигнутых БВШН за короткий период времени, о деятельности и перспективах Высшей школы, Эльмар Гасымов проинформировал собравшихся о результатах приема студентов в Высшую школу на 2017-2018 учебный год. Он сообщил, что из 25 студентов, поступивших в вузы по первой группе специальностейв этом году и удостоенных распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президентской стипендии за самые высокие результаты на приемных экзаменах, 24 человека стали студентами Высшей школы. Ректор отметил, что минимальный проходной балл для поступления на обучение по специальности "Инженер по автоматизации процессов", который равнялся 685 баллам, уже стал рекордно высоким в стране, а минимальный проходной балл для поступления на обучение по специальности "Инженер-нефтяник" и "Инженер-химик" составили 663 и 662 балла соответственно. Ректор особо подчеркнул, что все семь абитуриентов, набравших в этом году при поступлении по первой группе специальностей лучший результат – 700 баллов, остановили свой выбор на БВШН.

"Многие из первых 102 выпускников БВШН уже приступили к работе на предприятиях SOCAR, SOCAR AQŞ, SOCAR Polymer, SOCAR Upstream, на заводах PETKIM и STAR в Турции, а также в таких крупных транснациональных компаниях, как BP, Maire Tecnimont Group, Halliburton и других. Кроме того, многие выпускники были приняты на учебу в магистратуру или докторантуру в престижные университеты разных стран, включая Технический университет Гамбурга-Гарбурга в Германии, Колорадское высшее горнотехническое училище в США, Университет имени Фридриха-Александра в Эрлангене и Нюрнберге, Стэнфордский университет в США и другие", – сказал Эльмар Гасымов.

Выступивший на церемонии президент SOCAR, депутат Милли Меджлиса Ровнаг Абдуллаев поздравил коллектив Высшей Школы, студентов и их родителей с началом нового учебного года. Он выразил уверенность, что учеба в БВШН позволит студентам вуза стать высококвалифицированными специалистами-инженерами, способными внести заметный вклад в развитие энергетического сектора страны.

Напомнив, что 1 мая этого года с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось торжественное открытие нового кампуса Высшей школы – крупнейшего студенческого городка в регионе, Ровнаг Абдуллаев отметил, что в своем выступлении на открытии кампуса президент страны дал высокую оценку успешной деятельности и новому кампусу БВШН. Он также подчеркнул, что одним из приоритетов работы SOCAR является претворение в жизнь призыва главы Азербайджанского государства "Превратим нефтяной капитал в человеческий капитал!", ярким свидетельством чему являются достижения Высшей школы.

Региональный президент BP по Азербайджану, Турции и Грузии Гари Джонс высоко оценил долгосрочное и плодотворное партнерство компании с БВШН, направленное на поддержку деятельности вуза по подготовке современных специалистов международного уровня, владеющих английским языком. Он также выразил уверенность, что студенты БВШН станут высококлассными инженерами, которые будут способствовать успешному экономическому развитию Азербайджана.

Первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде в своем выступлении тепло поздравил студентов с началом учебного года и пожелал им успехов в учебе и дальнейшей профессиональной карьере. Он подчеркнул, что в будущем выпускники БВШН станут лучшими инженерами страны – достойными национальными кадрами.

Поздравив присутствующих с "Днем Знаний", заместитель руководителя аппарата, начальник отдела науки и высшего и среднего специального образования министерства образования Азербайджана Ягуб Пириев особо отметил тот факт, что студентами БВШН стали самые талантливые абитуриенты, показавшие отличные результаты на вступительных экзаменах в этом году.

Выступивший на церемонии Ахмед Гелендерли, окончивший БВШН по специальности "Инженер-химик" и работающий сейчас в компании BP, выразил искреннюю благодарность от имени всех выпускников президенту страны, руководству SOCAR и Высшей школы, а также преподавателям вуза. Он пожелал всем студентам, впервые перешагнувшим порог БВШН в этом году, стать отличными специалистами и добиться больших успехов. Затем Ахмед Гелендерли вручил президенту SOCAR Ровнагу Абдуллаеву памятный подарок.

Перед собравшимися также выступила студентка первого курса Махира Асадзаде, которая во время нынешних вступительных экзаменов набрала 700 баллов, и поступила в БВШН учиться по специальности "Инженер по автоматизации процессов". В своем выступлении она отметила, что в Высшей школе созданы все условия для успешной учебы и профессионального развития студентов.

Егана Аскерова, мать студента-первокурсника Абдуллы Аскер-заде, получившего на вступительных экзаменах 700 баллов и поступившего в вуз по специальности "Инженер по автоматизации процессов", отметила, что гордится тем, что ее сын стал студентом именно БВШН – самого престижного высшего учебного заведения в Азербайджане. Она выразила благодарность руководству, профессорам и преподавателям вуза за их работу по теоретической и практической подготовке будущих специалистов.

Обратившись к участникам церемонии, директор средней школы №5 г. Хырдалан Шаин Юсифов сказал, что рад успехам выпускницы школы Жали Мамедовой, которая при поступлении набрала высший балл и выбрала для получения дальнейшего образования БВШН, куда она поступила учиться по специальности "Инженер-химик".

Затем студентам, поступившим на первый курс БВШН в 2017-2018 учебном году, были вручены студенческие билеты.