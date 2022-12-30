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В НАНА созданы три отдела, занимающиеся вопросами Западного Азербайджана

В НАНА созданы три отдела, занимающиеся вопросами Западного Азербайджана В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) созданы три отдела, занимающиеся вопросами Западного Азербайджана.
Наука и образование
30 декабря 2022 г. 11:20
В НАНА созданы три отдела, занимающиеся вопросами Западного Азербайджана

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) созданы три отдела, занимающиеся вопросами Западного Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на заседании президиума Академии 29 декабря.

Решением президиума НАНА в Институте истории им. А.А.Бакиханова создан отдел истории Западного Азербайджана, в Институте фольклора – отдел фольклора Западного Азербайджана и в Институте языкознания им. Насими – отдел топонимики.

Также было принято решение об обеспечении приоритета исследований по различным научным направлением в связи с Западным Азербайджаном, пропаганде на международном уровне исторических реалий, связанных с Западным Азербайджаном, проведении международных и республиканских конференций, симпозиумов и семинаров с участием зарубежных специалистов.

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